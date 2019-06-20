Зеленский пообещал декоммерциализацию Службы безопасности Украины

“Отдельная тема — отношения бизнеса с силовыми структурами. Начнем с декоммерциализации Службы безопасности Украины. Сейчас этим занимается Иван Баканов, но как только будет сформирована новая Рада, мы предложим вам безотлагательно лишить СБУ несвойственных им функций. СБУ должна бороться со шпионами и диверсантами, а не заниматься бизнесом”, — сказал Президент.

“Демилитаризации налоговой службы и создание Госслужбы финансовых расследований с акцентом на аналитическую работу”, — добавил он.

Как сообщал УНН, Зеленский отменил указ о световых и звуковых спецсигналах на служебных автомобилях.