Зеленский пообещал декоммерциализацию Службы безопасности Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Служба безопасности Украины бороться со шпионами и диверсантами, а не заниматься бизнесом. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с бизнес-сообществом, передает корреспондент УНН.
“Отдельная тема — отношения бизнеса с силовыми структурами. Начнем с декоммерциализации Службы безопасности Украины. Сейчас этим занимается Иван Баканов, но как только будет сформирована новая Рада, мы предложим вам безотлагательно лишить СБУ несвойственных им функций. СБУ должна бороться со шпионами и диверсантами, а не заниматься бизнесом”, — сказал Президент.
“Демилитаризации налоговой службы и создание Госслужбы финансовых расследований с акцентом на аналитическую работу”, — добавил он.
Как сообщал УНН, Зеленский отменил указ о световых и звуковых спецсигналах на служебных автомобилях.