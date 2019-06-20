Зеленський пообіцяв декомерціалізацію Служби безпеки України
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Служба безпеки України має боротись із шпигунами та диверсантами, а не займатись бізнесом. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з бізнес-спільнотою, передає кореспондент УНН.
“Окрема тема — відносини бізнесу із силовими структурами. Почнемо з декомерціалізації Служби безпеки України. Зараз цим займається Іван Баканов, але як тільки буде сформована нова Рада, ми запропонуємо вам невідкладно позбавити СБУ невластивих їм функцій. СБУ повинна боротись із шпигунами та диверсантами, а не займатись бізнесом”, — сказав Президент.
“Демілітаризацію податкової служби та створення Держслужби фінансових розслідувань з акцентом на аналітичну роботу”, — додав він.
Як повідомляв УНН, Зеленський скасував указ про світлові та звукові спецсигнали на службових автомобілях.