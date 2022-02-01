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Зеленский пока не может сказать об отводе войск РФ от Украины

Зеленский пока не может сказать об отводе войск РФ от Украины

Киев • УНН

 • 12612 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский пока не может сказать, что Россия отвела войска от украинской границы. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Я бы сегодня не радовался рано. Потому что такие пути мы видели, мы видели такую информацию. Это было в прошлом году. Россия сказала публично, что она отведет войска. Она отвела войска, а потом вернулась большая часть из тех отведенных войск. То есть это такой момент передислокации, маневр или запугивания", - сказал Зеленский.

"Сейчас мы видим те или иные ротации, но ответить вам хочется откровенно, потому что это важно для населения. Поэтому я точно смогу ва сказать, что Россия отвела войска тогда, когда она отведет войска", - добавил он.

Детали

Президент отметил, что от 35 до 50 тысяч российских военных и техники в зависимости от момента ротации находится на территории оккупированного Крыма, 30-35 тысяч - на территории оккупированного Донбасса.

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Кроме того, на сегодня, по его словам, чуть более 100 тысяч военных находится вдоль границ Украины и Российской Федерации.

"По отводу, мы очень ждем момента когда Россия отведет войска от наших границ. Это очень важный сигнал, и в принципе это единственный правдивый ответ Российской Федерации на вопрос, собираются ли они продолжать эскалацию, или нет. Это откровенный ответ: не надо слов, просто сделайте такой мощный, важный шаг", - заявил Глава государства.

Контекст

Россия в январе заявила о начале военных учений в Западном и Южном военных округах. В них входят регионы, граничащие с Украиной.

25 января Западный и Южный военные округа России объявили о начале плановой проверки боеспособности с передислокацией.

29 января войска и авиация Западного военного округа (ЗВО) РФ вернулись в места базирования после плановой проверки войск.

31 января Минобороны заявило, что военнослужащие соединений и воинских частей Южного военного округа Российской Федерации вернулись в пункты постоянной дислокации. Также в пункты постоянного базирования вернулись корабли Черноморского флота РФ.

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