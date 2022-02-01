Зеленський поки не може сказати про відведення військ РФ від України

ukru
Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники
18:52 • 3615 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 52542 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 125334 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 189524 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 184817 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 207696 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 195539 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 151424 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152683 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 173126 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
95 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 132352 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 173769 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 111061 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

14:21 • 65043 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

15:57 • 36331 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 463242 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 307099 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 370417 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 482681 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 727755 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Кіт Келлогг

Ілон Маск

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Кривий Ріг

Німеччина

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 111061 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 173769 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 123477 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 158711 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 182057 перегляди
Актуальне

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Зеленський поки не може сказати про відведення військ РФ від України

Зеленський поки не може сказати про відведення військ РФ від України

Київ • УНН

 • 12616 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський поки не може сказати, що Росія відвела війська від українського кордону. Про це він заявив під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Я б сьогодні не радів би зарано. Тому що такі шляхи ми бачили, ми бачили таку інформацію. Це було в минулому році. Росія сказала публічно, що вона відведе війська. Вона відвела війська, а потім повернулась велика частина з тих відведених військ. Тобто це такий момент передислокації, маневр або залякування», - сказав Зеленський.

«Зараз ми бачимо ті чи інші ротації, але відповісти вам хочеться відверто, тому що це важливо для населення. Тому я точно зможу ва сказати, що Росія відвела війська тоді, коли вона відведе війська», - додав він.

Деталі

Президент зауважив, що від 35 до 50 тисяч російських військових та техніки в залежності від моменту ротації перебуває на території окупованого Криму, 30-35 тисяч – на території окупованого Донбасу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Недовіра до дій і слів зберігається: Кулеба відреагував на нову інформацію про переміщення військ РФ

Крім того, на сьогодні, з його слів, трішки більше 100 тисяч військових знаходиться вздовж кордонів України і російської Федерації.

«Щодо відведення, ми дуже чекаємо моменту коли Росія відведе війська від наших кордонів. Це дуже укжливий сигнал, і в принципі це єдина правдива відповідь Російської Федерації на питання, чи збираються вони продовжувати ескалацію, або ні. Це відверта відповідь: не треба слів, просто зробіть такий потужний, важливий крок», - заявив Глава держави.

Контекст

Росія у січні заявила про початок військових навчань у Західному та Південному військових округах. До них входять регіони, що межують із Україною.

25 січня Західний та Південний військові округи Росії оголосили про початок планової перевірки боєздатності з передислокацією.

29 січня війська та авіація Західного військового округу (ЗВО) РФ повернулися до місць базування після планової перевірки військ.

31 січня Міноборони заявило, що Військовослужбовці з’єднань та військових частин Південного військового округу Російської Федерації повернулися до пунктів постійної дислокації. Також до пунктів постійного базування повернулися кораблі Чорноморського флоту РФ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$86,303.50
Золото
$3,163.00
Tesla
$280.94
Brent
$74.99
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,899.84