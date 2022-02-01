Зеленський поки не може сказати про відведення військ РФ від України

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«Я б сьогодні не радів би зарано. Тому що такі шляхи ми бачили, ми бачили таку інформацію. Це було в минулому році. Росія сказала публічно, що вона відведе війська. Вона відвела війська, а потім повернулась велика частина з тих відведених військ. Тобто це такий момент передислокації, маневр або залякування», - сказав Зеленський.

«Зараз ми бачимо ті чи інші ротації, але відповісти вам хочеться відверто, тому що це важливо для населення. Тому я точно зможу ва сказати, що Росія відвела війська тоді, коли вона відведе війська», - додав він.

Деталі

Президент зауважив, що від 35 до 50 тисяч російських військових та техніки в залежності від моменту ротації перебуває на території окупованого Криму, 30-35 тисяч – на території окупованого Донбасу.

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Крім того, на сьогодні, з його слів, трішки більше 100 тисяч військових знаходиться вздовж кордонів України і російської Федерації.

«Щодо відведення, ми дуже чекаємо моменту коли Росія відведе війська від наших кордонів. Це дуже укжливий сигнал, і в принципі це єдина правдива відповідь Російської Федерації на питання, чи збираються вони продовжувати ескалацію, або ні. Це відверта відповідь: не треба слів, просто зробіть такий потужний, важливий крок», - заявив Глава держави.

Контекст

Росія у січні заявила про початок військових навчань у Західному та Південному військових округах. До них входять регіони, що межують із Україною.

25 січня Західний та Південний військові округи Росії оголосили про початок планової перевірки боєздатності з передислокацією.

29 січня війська та авіація Західного військового округу (ЗВО) РФ повернулися до місць базування після планової перевірки військ.

31 січня Міноборони заявило, що Військовослужбовці з’єднань та військових частин Південного військового округу Російської Федерації повернулися до пунктів постійної дислокації. Також до пунктів постійного базування повернулися кораблі Чорноморського флоту РФ.