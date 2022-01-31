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Недовіра до дій і слів зберігається: Кулеба відреагував на нову інформацію про переміщення військ РФ

Недовіра до дій і слів зберігається: Кулеба відреагував на нову інформацію про переміщення військ РФ

Київ • УНН

 • 19480 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Росія минулого та цього тижня повідомила про відведення частини військ до пунктів постійної дислокації після проведення навчань. Робити висновки щодо цих заяв можна буде лише за наявності більшого обсягу інформації, заявив на брифінгу в понеділок міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.

Цитата

“З одного боку, будь-яке оголошення Росією про відведення військ — це саме по собі є позитивним сигналом. З іншого боку, наразі достеменно не відомо, звідки саме відводяться відповідні підрозділи, в якому обсязі, і яким чином це відведення сприяє деескалації ситуації. Тобто потрібно дивитись на це комплексно. Мало сказати: ми когось чи шось відводимо”, — зазначив міністр.

Деталі

Зі слів Кулеби, минулого року навесні, коли Росія розгорнула серйозну першу хвилю ескалації, почала стягувати війська, то потім теж оголосила, що завершила навчання і починає відведення. Однак, по факту, відведення “практично не відбулось і ситуація вздовж нашого кордону також залишилась незмінною”.

“Тому я б ані перебільшував, ані применшував цього оголошення. Потрібно мати більш детальну інформацію про те, що насправді відбулось. Лише після цього можна буде робити висновки. Загалом наразі недовіра до дій і слів Росії зберігається, тому перш ніж давати будь-якому її кроку оцінку потрібно переконатись, що відбувається саме те, що Росія має на увазі”, — повідомив Кулеба.

Контекст

Росія у січні заявила про початок військових навчань у Західному та Південному військових округах. До них входять регіони, що межують із Україною.

25 січня Західний та Південний військові округи Росії оголосили про початок планової перевірки боєздатності з передислокацією.

29 січня війська та авіація Західного військового округу (ЗВО) РФ повернулися до місць базування після планової перевірки військ.

31 січня Міноборони заявило, що Військовослужбовці з’єднань та військових частин Південного військового округу Російської Федерації повернулися до пунктів постійної дислокації. Також до пунктів постійного базування повернулися кораблі Чорноморського флоту РФ.

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