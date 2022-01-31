Недоверие к действиям и словам сохраняется: Кулеба отреагировал на новую информацию о перемещении войск РФ

КИЕВ. 31 января. УНН. Россия на прошлой и этой неделе сообщила об отводе части войск в пункты постоянной дислокации после проведения учений. Делать выводы относительно этих заявлений можно будет лишь при наличии большего объема информации, заявил на брифинге в понедельник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.