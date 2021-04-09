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Зеленский показал фото из Авдеевки

Зеленский показал фото из Авдеевки

Киев  •  УНН

 • 26444 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки на Донбасс посетил Авдеевку и поделился фотографиями на своей странице в Instagram, передает УНН.

"Авдеевка. Промка. Брусья. Доброе утро!" - написал Зеленский в заметке к фотографии.

Детали

Президент опубликовал селфи на фоне поврежденного, вероятно, завода с выбитыми стеклами.

Накануне стало известно, что на фоне обострения на востоке Украины Глава государства начал рабочую поездку на Донбасс.

В Офисе Президента подчеркнули, что Зеленский едет на Донбасс как Верховный Главнокомандующий, чтобы пообщаться с военными и поддержать боевой дух защитников.

Вечером в четверг Глава государства рассказал, что побывал на позициях наших военных, расположенных в 80 метрах от противника. На этом участке фронта украинских защитников постоянно обстреливают вражеские снайперы, территорию вокруг заминировано. Вследствие обстрелов разрушено окружающую инфраструктуру.

Еще на одном участке, который посетил Президент, были убиты немало воинов за последние две недели эскалации.

Контекст

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации. Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины недавно сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточение до 25 батальонных тактических групп, что в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 года вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно - в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Стоит отметить, на этой неделе состоялось заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу, во время которой стороны подтвердили необходимость полного и всеобъемлющего соблюдения режима прекращения огня. Однако, совместного заявления не приняли.

Украинские Национальные Новости

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