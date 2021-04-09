Зеленський показав фото з Авдіївки
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Донбас відвідав Авдіївку та поділився світлинами на своїй сторінці в Instagram, передає УНН.
“Авдеевка. Промка. Брусья. Добрий ранок!”, - написав Зеленський у дописі до світлини.
Деталі
Президент опублікував селфі на фоні знищеного, ймовірно, заводу із вибитими шибками.
Напередодні стало відомо, що на тлі загострення на сході України Глава держави розпочав робочу поїздку на Донбас.
В Офісі Президента підкреслили, що Зеленський їде на Донбас як Верховний Головнокомандувач, щоб поспілкуватися з військовими та підтримати бойовий дух захисників.
Ввечері у четвер Глава держави розповів, що побував на позиціях наших військових, що розташовані за 80 метрів від противника. На цій ділянці фронту українських захисників постійно обстрілюють ворожі снайпери, територію навколо заміновано. Внаслідок обстрілів зруйновано навколишню інфраструктуру.
Ще на одній ділянці, яку відвідав Президент, було вбито чимало воїнів за останні два тижні ескалації.
Контекст
Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації. Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України нещодавно сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що у сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу воєнній безпеці держави.
За словами Хомчака, станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.
Варто зазначити, цього тижня відбулося засідання Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, під час якої сторони підтвердили необхідність повного та всеосяжного дотримання режиму припинення вогню. Однак, спільної заяви не ухвалили.