Зеленский поговорил с Голобом: поблагодарил за готовность поддержать обретение Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Президент Владимир Зеленский поздравил Роберта Голоба с недавним назначением на должность главы правительства Словении и поблагодарил за поддержку Украины на пути в Евросоюз. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter главы государства.
Цитата
“Провел первый разговор с премьер-министром Словении Робертом Голобом. Поздравил с недавним назначением на должность главы правительства”, — написал Зеленский.
Он также выразил благодарность за готовность поддержать обретение Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС.
Напомним
Зеленский и Санду договорились о взаимной помощи на пути в ЕС.