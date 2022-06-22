Зеленский поговорил с Голобом: поблагодарил за готовность поддержать обретение Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС

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Киев • УНН

 • 150115 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. Президент Владимир Зеленский поздравил Роберта Голоба с недавним назначением на должность главы правительства Словении и поблагодарил за поддержку Украины на пути в Евросоюз. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter главы государства.

Цитата

“Провел первый разговор с премьер-министром Словении Робертом Голобом. Поздравил с недавним назначением на должность главы правительства”, — написал Зеленский.

Он также выразил благодарность за готовность поддержать обретение Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС.

Напомним 

Зеленский и Санду договорились о взаимной помощи на пути в ЕС.

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