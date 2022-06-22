Зеленський та Санду домовилися про взаємну допомогу на шляху до ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом Молдови Маєю Санду обговорив завтрашнє засідання Європейської ради. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter глави держави.
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“З Президентом Молдови Маєю Санду обговорили завтрашнє засідання Європейської ради. Очікуємо на рішення Євросоюзу щодо надання кандидатського статусу нашим державам. Домовилися про взаємну допомогу на шляху до ЄС”, — написав глава держави.
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Ще чотири лідери ЄС підтвердили, що підтримують надання Україні статусу кандидата на членство в Євросоюзі.