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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Телефонний марафон триває: Зеленський отримав підтримку на саміті ЄС ще й від Швеції

Телефонний марафон триває: Зеленський отримав підтримку на саміті ЄС ще й від Швеції

Київ • УНН

 • 93870 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. Сьогодні у Володимира Зеленського продовжився телефонний марафон – ще чотири лідери ЄС підтвердили, що підтримують надання Україні статусу кандидата на членство в Євросоюзі, інфомує УНН.

Цитата

"Обговорив європейські перспективи України з прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон. Отримав підтвердження підтримки Швецією нашої держави на саміті ЄС. Вдячний Швеції за намір долучитися до відбудови України. Запросив пані Прем'єр-міністра відвідати Україну", – написав Зеленський.

Додамо

Також сьогодні із Зеленським розмовляли троє інших лідерів ЄС:

– прем'єр-міністр Болгарії Кирило Петков

Звірили годинники з Прем’єр-міністром Болгарії @KirilPetkov перед засіданням Європейської ради. Висловив подяку  за готовність підтримати надання нашій державі статусу країни – кандидата на вступ до ЄС. #EmbraceUkraine

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 22, 2022

– прем'єр-міністр Латвії Криш’яніс Каріньш

Також напередодні засідання Європейської ради – важлива розмова з @krisjaniskarins. Вдячний  за підтримку надання Україні статусу кандидата. Це рішення важливе для  та всієї об’єднаної Європи. #EmbraceUkraine. Обговорили ситуацію щодо експорту українського збіжжя.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 22, 2022

– прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс

During a conversation with Prime Minister @kmitsotakis I was pleased to receive a signal of support from  on 's candidate status on the eve of the historic session of the European Council. We also discussed the expected outcome of the NATO Summit in Madrid. #EmbraceUkraine

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 22, 2022

Нагадаємо

21 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що старається збільшити коло тих, хто “за” кандидатство для України в Євросоюзі.

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