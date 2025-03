Телефонный марафон продолжается: Зеленский получил поддержку на саммите ЕС еще и от Швеции

Цитата

"Обсудил европейские перспективы Украины с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон. Получил подтверждение поддержки Швецией нашего государства на саммите ЕС. Благодарен Швеции за намерение присоединиться к восстановлению Украины. Пригласил госпожу премьер-министра посетить Украину", – написал Зеленский.

Добавим

Также сегодня с Зеленским разговаривали три других лидера ЕС:

– премьер-министр Болгарии Кирилл Петков

Звірили годинники з Прем’єр-міністром Болгарії @KirilPetkov перед засіданням Європейської ради. Висловив подяку за готовність підтримати надання нашій державі статусу країни – кандидата на вступ до ЄС. #EmbraceUkraine

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 22, 2022

– премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш

Також напередодні засідання Європейської ради – важлива розмова з @krisjaniskarins. Вдячний за підтримку надання Україні статусу кандидата. Це рішення важливе для та всієї об’єднаної Європи. #EmbraceUkraine. Обговорили ситуацію щодо експорту українського збіжжя.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 22, 2022

– премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис

During a conversation with Prime Minister @kmitsotakis I was pleased to receive a signal of support from on 's candidate status on the eve of the historic session of the European Council. We also discussed the expected outcome of the NATO Summit in Madrid. #EmbraceUkraine

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 22, 2022

Напомним

21 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что старается увеличить круг тех, кто "за" кандидатство для Украины в Евросоюзе.