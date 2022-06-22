Зеленський поговорив з Голобом: подякував за готовність підтримати набуття Україною статусу кандидата на вступ до ЄС

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“Провів першу розмову з прем’єр-міністром Словенії Робертом Голобом. Привітав з нещодавнім призначенням на посаду голови уряду”, — написав Зеленський.

Він також висловив Голобу подяку за готовність підтримати набуття Україною статусу кандидата на вступ до ЄС.

Нагадаємо

Зеленський та Санду домовилися про взаємну допомогу на шляху до ЄС.