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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зеленський поговорив з Голобом: подякував за готовність підтримати набуття Україною статусу кандидата на вступ до ЄС

Зеленський поговорив з Голобом: подякував за готовність підтримати набуття Україною статусу кандидата на вступ до ЄС

Київ • УНН

 • 150117 перегляди

КИЇВ. 23 червня. УНН. Президент Володимир Зеленський привітав Роберта Голоба з недавнім призначенням на посаду глави уряду Словенії та подякував за підтримку України на шляху до Євросоюзу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter глави держави.

Цитата

“Провів першу розмову з прем’єр-міністром Словенії Робертом Голобом. Привітав з нещодавнім призначенням на посаду голови уряду”, — написав Зеленський.

Він також висловив Голобу подяку за готовність підтримати набуття Україною статусу кандидата на вступ до ЄС.

Нагадаємо 

Зеленський та Санду домовилися про взаємну допомогу на шляху до ЄС.

Українські Національні Новини

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