Зеленський поговорив з Голобом: подякував за готовність підтримати набуття Україною статусу кандидата на вступ до ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Президент Володимир Зеленський привітав Роберта Голоба з недавнім призначенням на посаду глави уряду Словенії та подякував за підтримку України на шляху до Євросоюзу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter глави держави.
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“Провів першу розмову з прем’єр-міністром Словенії Робертом Голобом. Привітав з нещодавнім призначенням на посаду голови уряду”, — написав Зеленський.
Він також висловив Голобу подяку за готовність підтримати набуття Україною статусу кандидата на вступ до ЄС.
Нагадаємо
Зеленський та Санду домовилися про взаємну допомогу на шляху до ЄС.