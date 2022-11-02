Зеленский поговорил с Эрдоганом о сохранении "зернового соглашения" и возвращении украинских пленных
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом – поблагодарил за участие в сохранении "зернового соглашения", передает УНН.
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"Во время телефонного разговора с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом поблагодарил за активное участие в сохранении "зернового соглашения", а также за мощную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал Зеленский.
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Кроме того, по словам Президента Украины, "обсудили дальнейшие шаги по возвращению наших пленных и политузников.
"В этом вопросе для нас также важна поддержка Турции", - резюмировал Зеленский.
Ранее
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о возобновлении работы "зернового коридора".