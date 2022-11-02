Зеленський поговорив з Ердоганом про збереження "зернової угоди" та повернення українських полонених

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"Під час телефонної розмови з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом подякував за активну участь у збереженні "зернової угоди", а також за потужну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України", - написав Зеленський.

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Крім того, за словами Президента України, "обговорили подальші кроки з повернення наших полонених і політв’язнів.

"У цьому питанні для нас також важлива підтримка Туреччини", - резюмував Зеленський.

Раніше

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив про поновлення роботи "зернового коридору".