Зеленский поблагодарил Meta за помощь в борьбе с РФ в информационном пространстве

Цитата

"Война – это не только военное противостояние на территории Украины. Также идет ожесточенная борьба в информационном пространстве. Хочу поблагодарить Meta и другие платформы, которые занимают активную позицию, помогают и стоят плечом к плечу с украинцами", - написал Президент.

Ранее

Как стало известно ранее, материнская компания Meta решила позволить пользователям Facebook и Instagram публиковать сообщения с призывом к насилию против россиян и президентов РФ и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко. Временное изменение политики компании в отношении враждебных высказываний в публикациях связана с полномасштабным вторжением России в Украину.