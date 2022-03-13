Зеленский поблагодарил Meta за помощь в борьбе с РФ в информационном пространстве
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Противостояние России продолжается не только на территории Украины, но и в информационном пространстве. Об этом в своем Twitter написал Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.
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"Война – это не только военное противостояние на территории Украины. Также идет ожесточенная борьба в информационном пространстве. Хочу поблагодарить Meta и другие платформы, которые занимают активную позицию, помогают и стоят плечом к плечу с украинцами", - написал Президент.
Ранее
Как стало известно ранее, материнская компания Meta решила позволить пользователям Facebook и Instagram публиковать сообщения с призывом к насилию против россиян и президентов РФ и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко. Временное изменение политики компании в отношении враждебных высказываний в публикациях связана с полномасштабным вторжением России в Украину.