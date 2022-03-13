Зеленський подякував Meta за допомогу у боротьбі з РФ в інформаційному просторі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Протистояння Росії триває не тільки на території України, а й в інформаційному просторі. Про це у своєму Twitter написав Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.
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"Війна - це не тільки військове протистояння на території України. Також йде запекла боротьба в інформаційному просторі. Хочу подякувати Meta та іншим платформам, які займають активну позицію, допомагають і стоять пліч-о-пліч з українцями", - написав Президент.
Раніше
Як стало відомо раніше, материнська компанія Meta вирішила дозволити користувачам Facebook і Instagram публікувати повідомлення із закликом до насильства проти росіян і президентів РФ і Білорусі Володимира Путіна і Олександра Лукашенка. Тимчасова зміна політики компанії щодо ворожих висловлювань у публікаціях пов'язана з повномасштабним вторгненням Росії в Україну.