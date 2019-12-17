Зеленский поделился фото с Баку

"Баку! Официальный визит. Неофициальное фото", - подписал он фото.

Напомним, 16 декабря начался официальный визит Президента Украины в Азербайджанскую Республику.

Утром 17 декабря в Баку началась встреча президентов Украины и Азербайджана Владимира Зеленского и Ильхама Алиева, перед этим в резиденции азербайджанского лидера состоялась официальная церемония встречи Президента Украины.