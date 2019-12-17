Зеленський поділився фото з Баку

"Баку! Офіційний візит. Неофіційне фото", - підписав він фото.

Нагадаємо, 16 грудня розпочався офіційний візит Президента України до Азербайджанської Республіки.

Вранці 17 грудня у Баку розпочалася зустріч президентів України та Азербайджану Володимира Зеленського та Ільхама Алієва, перед цим у резиденції азербайджанського лідера відбулася офіційна церемонія зустрічі Президента України.