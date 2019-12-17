Зеленський поділився фото з Баку
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський поділився фотографією з азербайджанської столиці Баку, де Глава держави перебуває з офіційним візитом. Світлину він опублікував у Facebook, передає УНН.
"Баку! Офіційний візит. Неофіційне фото", - підписав він фото.
Нагадаємо, 16 грудня розпочався офіційний візит Президента України до Азербайджанської Республіки.
Вранці 17 грудня у Баку розпочалася зустріч президентів України та Азербайджану Володимира Зеленського та Ільхама Алієва, перед цим у резиденції азербайджанського лідера відбулася офіційна церемонія зустрічі Президента України.