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Зеленський поділився фото з Баку

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський поділився фотографією з азербайджанської столиці Баку, де Глава держави перебуває з офіційним візитом. Світлину він опублікував у Facebook, передає УНН.

"Баку! Офіційний візит. Неофіційне фото", - підписав він фото.

Нагадаємо, 16 грудня розпочався офіційний візит Президента України до Азербайджанської Республіки.

Вранці 17 грудня у Баку розпочалася зустріч президентів України та Азербайджану Володимира Зеленського та Ільхама Алієва, перед цим у резиденції азербайджанського лідера відбулася офіційна церемонія зустрічі Президента України.

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