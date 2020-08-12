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Зеленский подписал закон о привлечении инвестиций

Зеленский подписал закон о привлечении инвестиций

Киев  •  УНН

 • 12234 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон о привлечении инвестиций, который устраняет ряд проблем, которые мешали полноценному функционированию и дальнейшему развитию рынков капитала в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

“Президент Владимир Зеленский подписал Закон „О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов“ № 738-IX, который Верховная Рада приняла 19 июня 2020 года”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что этот документ устраняет ряд проблем, которые мешали полноценному функционированию и дальнейшему развитию рынков капитала в Украине. Ведь развитие рынков капитала, которые полноценно функционируют, является крайне важным для роста украинской экономики.

Кроме того, Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом предусмотрено согласование украинского законодательства с нормами ЕС в сфере финансовых услуг, корпоративного управления и деятельности компаний.

Документ, который подписал Президент, преподает в новой редакции законы Украины “О ценных бумагах и фондовом рынке” (новое название — Закон Украины “О рынках капитала и организованные товарные рынки”) и “О товарной бирже” (новое название — Закон Украины “О товарных биржах”), а также вносит соответствующие изменения в Гражданский, Хозяйственный и Уголовный кодексы, Кодекса Украины из процедур банкротства и ряд законодательных актов Украины. Таким образом, комплексно регулируются вопросы функционирования рынков деривативных (производных) финансовых инструментов, рынков капитала и организованных товарных рынков, а также развития их инфраструктуры.

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Этот закон унифицирует подход к организации торговли активами на товарных рынках с целью обеспечения прозрачности цен, которые формируются на таких рынках, и предотвращения манипулирования ними.

Документ расширяет перечень финансовых инструментов путем отнесения инструментов денежного рынка к финансовым инструментам, а также внедрение новых видов ценных бумаг — депозитных сертификатов банка, зеленых облигаций, опционных сертификатов, депозитарных расписок и тому подобное.

Сообщается, что в законе предусмотрено урегулирование отношений, возникающих при размещении и обращении ценных бумаг, заключения и выполнения деривативных контрактов и сделок по ним.

Обеспечивается защита прав владельцев облигаций, в том числе путем предвидения института собрания держателей облигаций и коллективного представителя владельцев корпоративных облигаций, в соответствии с лучшими мировыми практиками.

Также документ содержит перечень и описание видов профессиональной деятельности на рынках капитала и организованных товарных рынках, описание требований, устанавливаемых к профессиональным участникам и к их деятельности, в частности обязательств перед клиентами.

Закон направлен на внедрение на рынках капитала Украины передовой международной практики, в частности последних законодательных изменений в Европейском Союзе и рекомендаций Международной ассоциации свопов и деривативов (ISDA).

“Этот закон будет способствовать эффективному развитию рынков производных финансовых инструментов; развитии торговой инфраструктуры; расширению спектра финансовых услуг; повышению эффективности и надежности функционирования рынков капитала, развития рынка корпоративных облигаций и созданию условий для обеспечения эффективной защиты прав владельцев облигаций. Это в свою очередь будет способствовать увеличению инвестиций в экономику Украины, в частности из-за повышения доверия внутренних и иностранных инвесторов в результате внедрения цивилизованных и унифицированных правил на организованном рынке”, — объяснили в Офисе Президента.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов. Соответствующее решение поддержали 285 народных депутатов Украины.

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