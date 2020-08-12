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Зеленський підписав закон про залучення інвестицій

Зеленський підписав закон про залучення інвестицій

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав Закон про залучення інвестицій, який усуває низку проблем, які заважали повноцінному функціонуванню та подальшому розвитку ринків капіталу в Україні. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

“Президент Володимир Зеленський підписав Закон „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів“ № 738-IX, який Верховна Рада ухвалила 19 червня 2020 року”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що цей документ усуває низку проблем, які заважали повноцінному функціонуванню та подальшому розвитку ринків капіталу в Україні. Адже розбудова ринків капіталу, що повноцінно функціонують, є вкрай важливою для зростання української економіки.

Крім того, Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом передбачене узгодження українського законодавства з нормами ЄС у сфері фінансових послуг, корпоративного управління та діяльності компаній.

Документ, що його підписав Президент, викладає у новій редакції закони України “Про цінні папери та фондовий ринок” (нова назва — Закон України “Про ринки капіталу та організовані товарні ринки”) та “Про товарну біржу” (нова назва — Закон України “Про товарні біржі”), а також вносить відповідні зміни до Цивільного, Господарського та Кримінального кодексів, Кодексу України з процедур банкрутства та низки законодавчих актів України. Таким чином, комплексно врегульовуються питання функціонування ринків деривативних (похідних) фінансових інструментів, ринків капіталу та організованих товарних ринків, а також розбудови їхньої інфраструктури.

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Цей закон уніфікує підхід до організації торгівлі активами на товарних ринках з метою забезпечення прозорості цін, які формуються на таких ринках, та запобігання маніпулюванню на них.

Документ розширює перелік фінансових інструментів шляхом віднесення інструментів грошового ринку до фінансових інструментів, а також запровадження нових видів цінних паперів — депозитних сертифікатів банку, зелених облігацій, опціонних сертифікатів, депозитарних розписок тощо.

Повідомляється, що у законі передбачено врегулювання відносин, що виникають під час розміщення та обігу цінних паперів, укладення й виконання деривативних контрактів та правочинів з ними.

Забезпечується захист прав власників облігацій, зокрема шляхом передбачення інституту зборів власників облігацій та колективного представника власників корпоративних облігацій, відповідно до найкращих світових практик.

Також документ містить перелік та опис видів професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках, опис вимог, що встановлюються до професійних учасників та до їхньої діяльності, зокрема обов’язків перед клієнтами.

Закон спрямований на впровадження на ринках капіталу України передової міжнародної практики, зокрема останніх законодавчих змін у Європейському Союзі та рекомендацій Міжнародної асоціації свопів та деривативів (ISDA).

“Цей закон сприятиме ефективному розвитку ринків похідних фінансових інструментів; розбудові торговельної інфраструктури; розширенню спектру фінансових послуг; підвищенню ефективності та надійності функціонування ринків капіталу, розвитку ринку корпоративних облігацій і створенню умов для забезпечення ефективного захисту прав власників облігацій. Це своєю чергою сприятиме збільшенню інвестиції в економіку України, зокрема через підвищення довіри внутрішніх та іноземних інвесторів у результаті запровадження цивілізованих та уніфікованих правил на організованому ринку”, — пояснили в Офісі Президента.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів. Відповідне рішення підтримали 285 народних депутатів України.

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