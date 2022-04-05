Зеленский передал семье погибшего фоторепортера Макса Левина орден "За мужество"

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"Передал орден "За мужество" семье погибшего фоторепортера Макса Левина, который был подло убит оккупантами на Киевщине. При жизни он внес весомый вклад в то, чтобы мы все видели и знали, что происходит в нашей стране", - сообщил президент.

Детали

Также перед записью вечернего обращения Зеленский подписал указы о награждении наших военных государственными наградами.

Президент Украины наградил 292 военнослужащих, из них 57 - посмертно.

Напомним

Зеленский убежден, что санкции против россии после зверств в Буче должны быть соразмерными тяжести военных преступлений оккупантов.