Санкції проти росії мають бути співмірними з тяжкістю воєнних злочинів окупантів - Зеленський

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"Зараз – принциповий момент, передусім для західних лідерів. І це вже стосується не того, як наші люди оцінять нові санкції і що про них скажу я. Це стосується того, як рішення про санкції оцінять у самих західних суспільствах. Після того, що світ побачив у Бучі, санкції проти росії мають бути співмірними з тяжкістю воєнних злочинів окупантів. Якщо після цього російські банки ще зможуть функціонувати, як зазвичай... Якщо після цього транзит товарів у росію буде продовжуватися, як зазвичай... Якщо після цього країни Євросоюзу платитимуть росії за енергоносії, як зазвичай... То політична доля деяких лідерів буде розвиватися вже не як зазвичай. Раджу всім зараз відчути, що момент справді принциповий", - сказав Зеленський.

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США вводять санкції проти російського ринку даркнету та криптобіржі.