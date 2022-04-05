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Санкции против россии должны быть соизмеримы с тяжестью военных преступлений оккупантов - Зеленский

Киев • УНН

 • 185852 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что санкции против россии после зверств в Буче должны быть соизмеримы тяжести военных преступлений оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на видеообращение главы государства.

Санкции против россии должны быть соизмеримы с тяжестью военных преступлений оккупантов - Зеленский

Цитата

"Сейчас - принципиальный момент, прежде всего для западных лидеров. И это уже касается не того, как наши люди оценят новые санкции и что про них скажу я. Это касается того, как решение о санкциях оценят в самих западных обществах. После того, что мир увидел в Буче, санкции против россии должны быть соизмеримыми с тяжестью военных преступлений оккупантов. Если после этого российские банки еще смогут функционировать, как обычно. Если после этого транзит товаров в россию будет продолжаться, как обычно. Если после этого страны Евросоюза будут платить россии за энергоносители, как обычно. То политическая судьба некоторых лидеров будет развиваться уже не как обычно. Советую всем сейчас почувствовать, что момент действительно принципиальный", - сказал Зеленский.

Напомним

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