США вводять санкції проти російського ринку даркнету та криптобіржі

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Санкції проти російської Hydra і валютної біржі Garantex, опубліковані на сайті Мінфіну США, "надсилають сьогодні злочинцям сигнал про те, що в даркнеті або на їх форумах не можна ховатися, не можна ховатися ні в росії, ні деінде у світі", заявила міністр фінансів США Джанет Єллен.

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Hydra є найбільшим нелегальним даркнет-ринком у світі, хоча основна його аудиторія зосереджена у росії. Тільки у 2020 році його продажі склали не менше 1,23 млрд євро. Російськомовний маркетплейс, на якому можна купити наркотики та деякі види підроблених документів, працює з 2015 року.

Сьогодн поліція Німеччини повідомила про вилучення серверів, які забезпечували роботу даркнет-ресурсу Hydra. Німецька влада повідомляє, що вилучення серверів призвело до фактичної ліквідації майданчика.