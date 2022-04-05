США вводять санкції проти російського ринку даркнету та криптобіржі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Міністерство фінансів США у вівторок ввело санкції щодо сайту ринку даркнета і біржі криптовалют, що базуються в рф. Найбільша світова платформа тіньового бізнесу Hydra є базою поширення наркотиків, підроблених паспортів, цифрових послуг і викрадених даних, передає УНН.
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Санкції проти російської Hydra і валютної біржі Garantex, опубліковані на сайті Мінфіну США, "надсилають сьогодні злочинцям сигнал про те, що в даркнеті або на їх форумах не можна ховатися, не можна ховатися ні в росії, ні деінде у світі", заявила міністр фінансів США Джанет Єллен.
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Hydra є найбільшим нелегальним даркнет-ринком у світі, хоча основна його аудиторія зосереджена у росії. Тільки у 2020 році його продажі склали не менше 1,23 млрд євро. Російськомовний маркетплейс, на якому можна купити наркотики та деякі види підроблених документів, працює з 2015 року.
Сьогодн поліція Німеччини повідомила про вилучення серверів, які забезпечували роботу даркнет-ресурсу Hydra. Німецька влада повідомляє, що вилучення серверів призвело до фактичної ліквідації майданчика.