США вводят санкции против российского рынка даркнета и криптобиржи

Детали

Санкции против российской Hydra и валютной биржи Garantex, опубликованные на сайте Минфина США "посылают сегодня преступникам сигнал о том, что в даркнете или на их форумах нельзя прятаться, нельзя прятаться ни в россии, ни где-либо в мире", заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

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Hydra является крупнейшим нелегальным даркнет-рынком в мире, хотя основная его аудитория сосредоточена в россии. Только в 2020 году его продажи составили не менее 1,23 млрд евро. Русскоязычный маркетплейс, на котором можно купить наркотики и некоторые виды поддельных документов, работает с 2015 года.

Сегодня полиция Германии сообщила об изъятии серверов, которые обеспечивали работу даркнет-ресурса Hydra. Немецкие власти сообщают, что изъятие серверов привело к фактической ликвидации площадки.