Зеленський передав родині загиблого фоторепортера Макса Левіна орден "За мужність"

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"Передав орден "За мужність" родині загиблого фоторепортера Макса Левіна, який був підло вбитий окупантами на Київщині. За життя він зробив вагомий внесок у те, щоб ми всі бачили й знали, що відбувається в нашій країні", - повідомив президент.

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Також перед записом вечірнього звернення Зеленський підписав укази про відзначення наших військових державними нагородами.

Президент України нагородив 292 військовослужбовців, з них 57 – посмертно.

Нагадаємо

Зеленський переконаний, що санкції проти росії після звірств у Бучі мають бути співмірними тяжкості воєнних злочинів окупантів.