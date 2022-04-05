Зеленський передав родині загиблого фоторепортера Макса Левіна орден "За мужність"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час свого відеозвернення розповів, що вручив родині вбитого окупантами фоторепортера Макса Левіна державну нагороду - орден "За мужність", інформує УНН.
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"Передав орден "За мужність" родині загиблого фоторепортера Макса Левіна, який був підло вбитий окупантами на Київщині. За життя він зробив вагомий внесок у те, щоб ми всі бачили й знали, що відбувається в нашій країні", - повідомив президент.
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Також перед записом вечірнього звернення Зеленський підписав укази про відзначення наших військових державними нагородами.
Президент України нагородив 292 військовослужбовців, з них 57 – посмертно.
Нагадаємо
Зеленський переконаний, що санкції проти росії після звірств у Бучі мають бути співмірними тяжкості воєнних злочинів окупантів.