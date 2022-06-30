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Зеленский: остров Змеиный – это стратегический пункт и его освобождение значительно меняет ситуацию в Черном море

Киев • УНН

 • 138091 просмотра

КИЕВ. 30 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении отметил, что освобождение Змеиного еще не гарантирует безопасность, это еще не гарантирует, что враг не вернется, но это уже значительно ограничивает действия оккупантов, передает УНН.

Цитата

"Бесспорно, главное слово сегодня – Змеиный. Пожалуй, так же много говорили о Змеином только в тот день, когда туда прибыл российский корабль. Затем и корабль отбыл – навсегда, а теперь и остров снова свободен", – подчеркнул он.

Зеленский также выразил благодарность Главному управлению разведки, бойцам "Альфы", нашим артиллеристам, пилотам армейской авиации и Воздушных сил, командованию "Александрия".

"Остров Змеиный – это стратегический пункт, и это значительно изменяет ситуацию в Черном море. Это еще не гарантирует безопасность, это еще не гарантирует, что враг не вернется. Но это уже значительно ограничивает действия оккупантов. Шаг за шагом мы выжмем их из нашего моря, с нашей земли, с нашего неба", - сказал президент Украины.

Напомним

Сегодня, 30 июня, оперативное командование "Юг" сообщило, что ночью российские оккупанты спешно эвакуировали остатки своих сил из Змеиного и, вероятно, покинули остров.

Позже минобороны рф подтвердило вывод российских войск с острова Змеиный и назвало это "шагом доброй воли".

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