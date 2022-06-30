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Зеленський: острів Зміїний – це стратегічний пункт і його звільнення значно змінює ситуацію в Чорному морі

Зеленський: острів Зміїний – це стратегічний пункт і його звільнення значно змінює ситуацію в Чорному морі

Київ • УНН

 • 138094 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні зазначив, що звільнення Зміїного ще не гарантує безпеку, це ще не гарантує, що ворог не повернеться, але це вже значно обмежує дії окупантів, передає УНН.

Цитата

"Безперечно, головне слово сьогодні – Зміїний. Мабуть, так само багато говорили про Зміїний тільки у той день, коли туди прибув російський корабель. Потім і корабель відбув – назавжди, а тепер і острів знову вільний", - наголосив він.

Зеленський також висловив вдячність Головному управлінню розвідки, бійцям "Альфи", нашим артилерістам, пілотам армійської авіації та Повітряних сил, командуванню "Олександрія".

"Острів Зміїний – це стратегічний пункт, і це значно змінює ситуацію в Чорному морі. Це ще не гарантує безпеку, це ще не гарантує, що ворог не повернеться. Але це вже значно обмежує дії окупантів. Крок за кроком ми витиснимо їх з нашого моря, з нашої землі, з нашого неба", - сказав президент України.

Нагадаємо

Сьогодні, 30 червня, оперативне командування "Південь" повідомило, що вночі російські окупанти поспіхом евакуювали залишки своїх сил зі Зміїного і, ймовірно, покинули острів.

Пізніше міноборони рф підтвердило виведення російських військ з острова Зміїний і назвало це "кроком доброї волі".

Українські Національні Новини

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