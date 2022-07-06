Зеленский: наконец-то чувствуется, что очень мощно заработала западная артиллерия – то оружие, которое мы получили от наших партнеров
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. На фронте наконец-то мощно заработала западная артиллерия, которую так долго ждали украинские защитники. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего видеообращения, передает УНН.
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"Наконец-то чувствуется, что очень мощно заработала западная артиллерия – то оружие, которое мы получили от наших партнеров. Ее точность действительно такая, как нужно", - отметил он.
Президент добавил, что наши защитники наносят очень ощутимые удары по составам и другим точкам, которые важны для логистики оккупантов.
"И это существенно снижает наступательный потенциал российской армии. Потери оккупантов с каждой неделей только будут расти, как и усложненность им поставок", - подчеркнул Зеленский.
Напомним
Зеленский заявил, чтобы люди не расслаблялись из-за отсутствия воздушных тревог в регионах, ведь российская армия не совершает никаких пауз.