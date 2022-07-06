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Зеленський: нарешті відчувається, що дуже потужно запрацювала західна артилерія – та зброя, яку ми отримали від наших партнерів

Зеленський: нарешті відчувається, що дуже потужно запрацювала західна артилерія – та зброя, яку ми отримали від наших партнерів

Київ • УНН

 • 102822 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. На фронті нарешті потужно запрацювала західна артилерія, на яку так довго чекали українські захисники. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час свого відеозвернення, передає УНН.

Цитата

"Нарешті відчувається, що дуже потужно запрацювала західна артилерія – та зброя, яку ми отримали від наших партнерів. Її точність справді така, як потрібно", - зазначив він.

Президент додав, що наші оборонці завдають дуже відчутних ударів по складах та інших точках, які важливі для логістики окупантів.

"І це суттєво знижує наступальний потенціал російської армії. Втрати окупантів з кожним тижнем тільки зростатимуть, як і ускладненість їм постачання", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо 

Зеленський заявив, щоб люди не розслаблялися через відсутність повітряних тривог у регіонах, адже російська армія не робить жодних пауз.

Українські Національні Новини

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