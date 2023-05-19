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Зеленский на саммите Лиги арабских государств встретился с наследником принцем Саудовской Аравии

Киев • УНН

 • 694733 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Наследным принцем, Премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом аль Саудом, передает УНН.

Цитата

"Поблагодарил за приглашение принять участие в саммите Лиги арабских государств в качестве почетного гостя. Во время встречи мы подробно обсудили актуальные двусторонние отношения и вопросы глобального характера. Проинформировал о ситуации с безопасностью в нашей стране и противодействии российскому агрессору. Также рассказал о главных элементах украинской формулы мира", - говорится в сообщении.

Президент отметил успешное участие Саудовской Аравии в возвращении из российского плена 10 иностранных военнопленных: "Мы заинтересованы в продолжении совместных усилий ради освобождения людей".

Зеленский поблагодарил Мухаммада бин Салмана аль Сауда за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и принципиальную позицию в рамках международных организаций.

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