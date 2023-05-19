Зеленский на саммите Лиги арабских государств встретился с наследником принцем Саудовской Аравии
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Наследным принцем, Премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом аль Саудом, передает УНН.
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"Поблагодарил за приглашение принять участие в саммите Лиги арабских государств в качестве почетного гостя. Во время встречи мы подробно обсудили актуальные двусторонние отношения и вопросы глобального характера. Проинформировал о ситуации с безопасностью в нашей стране и противодействии российскому агрессору. Также рассказал о главных элементах украинской формулы мира", - говорится в сообщении.
Президент отметил успешное участие Саудовской Аравии в возвращении из российского плена 10 иностранных военнопленных: "Мы заинтересованы в продолжении совместных усилий ради освобождения людей".
Зеленский поблагодарил Мухаммада бин Салмана аль Сауда за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и принципиальную позицию в рамках международных организаций.
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