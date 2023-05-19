Зеленський на саміті Ліги арабських держав зустрівся зі спадкоємцем принцом Саудівської Аравії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі Спадкоємним принцом, Прем’єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом аль Саудом, передає УНН.
Цитата
"Подякував за запрошення взяти участь у саміті Ліги арабських держав як почесний гість. Під час зустрічі ми детально обговорили актуальні двосторонні відносини та питання глобального характеру. Поінформував про безпекову ситуацію в нашій країні та протидію російському агресору. Також розповів про головні елементи української формули миру", - йдеться в повідомленні.
Президент відзначив успішну участь Саудівської Аравії у поверненні з російського полону 10 іноземних військовополонених: "Ми зацікавлені у продовженні спільних зусиль заради звільнення людей".
Зеленський подякував Мухаммаду бін Салману аль Сауду за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України та принципову позицію в межах міжнародних організацій.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський звернувся до арабських лідерів у Саудівській Аравії й закликав відмовитись від російського впливу