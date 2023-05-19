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Зеленський звернувся до арабських лідерів у Саудівській Аравії і закликав відмовитись від російського впливу

Зеленський звернувся до арабських лідерів у Саудівській Аравії і закликав відмовитись від російського впливу

Київ • УНН

 • 690994 перегляди

КИЇВ. 19 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав арабських лідерів, що зібралися в п'ятницю в Саудівській Аравії, не піддаватися впливу росії, передає УНН з посиланням на Arab News.

Деталі

Президент України Володимир Зеленський заявив арабським лідерам у Саудівській Аравії, що «тут, серед вас» є люди, які «заплющують очі» на страждання України, закликавши їх «дивитися чесно».

«Погляньте, скільки страждань принесли багаторічні війни в Лівії, Сирії, Ємені, скільки життів забрали роки боротьби в Судані та Сомалі, в Іраку та Афганістані».

«Я сподіваюся, що більшість із нас тут заради миру та справедливості», - додав він.

«Навіть якщо тут на саміті є люди, які інакше дивляться на війну, на нашу землю, називаючи її конфліктом, я впевнений, що ми всі можемо об'єднатися у порятунку людей із кліток російських в'язниць. На жаль, є у світі й серед вас такі, хто заплющує очі на ці клітки та незаконні анексії».

«І я тут для того, щоб кожен міг чесно поглянути, хоч би як росіяни намагалися вплинути. Має бути ще незалежність. І я хочу подякувати Саудівській Аравії, я хочу подякувати більшості з вас за підтримку міжнародних позицій та Статуту ООН».

«Запрошую всіх, хто поважає світ, приєднатися до реалізації формули миру і тим самим зменшити ворожнечу, війни, страждання та зло. росія слабка, ми перемогли її, коли в неї в руках було більше зброї. Її агресивність походить не від сили, а від розуміння того, що час імперій минув».

Додамо

Президент Зеленський прибув до Джидди під час своєї першої поїздки до Саудівської Аравії де має зустрітися з наслідним принцем Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом.

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