Зеленский обратился к арабским лидерам в Саудовской Аравии и призвал отказаться от российского влияния

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил арабским лидерам в Саудовской Аравии, что «здесь, среди вас» есть люди, которые «закрывают глаза» на страдания Украины, призвав их «смотреть честно».

«Посмотрите, сколько страданий принесли многолетние войны в Ливии, Сирии, Йемене, сколько жизней унесли годы борьбы в Судане и Сомали, в Ираке и Афганистане».

«Я надеюсь, что большинство из нас здесь ради мира и справедливости», - добавил он.

«Даже если здесь на саммите есть люди, которые иначе смотрят на войну, на нашу землю, называя ее конфликтом, я уверен, что мы все можем объединиться в спасении людей из клеток российских тюрем. К сожалению, есть в мире и среди вас такие, кто закрывает глаза на эти клетки и незаконные аннексии».

«И я здесь для того, чтобы каждый мог честно взглянуть, как бы русские ни пытались повлиять. Должна быть еще независимость. И я хочу поблагодарить Саудовскую Аравию, я хочу поблагодарить большинство из вас за поддержку международных позиций и Устава ООН».

«Приглашаю всех, кто уважает мир, присоединиться к реализации формулы мира и тем самым уменьшить вражду, войны, страдания и зло. россия слаба, мы победили ее, когда у нее в руках было больше оружия. Её агрессивность происходит не от силы, а от понимания того, что время империй прошло».

Добавим

Президент Зеленский прибыл в Джидду во время своей первой поездки в Саудовскую Аравию где должен встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом.