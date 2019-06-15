Зеленский на подписании контракта бизнеса заявил о "важном сигнале" для инвесторов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии подписания инвестиционного контракта между "Метинвест Холдинг" и Air Liquide по строительству комплекса воздухоразделительной установки на мариупольском предприятии заявил, что это является важным сигналом для инвесторов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Администрации Президента.
"Это очень важное событие для Украины в целом. Это укрепит веру западного рынка в стабильность страны", - прокомментировал Президент, добавив, что "подписание контракта является важным сигналом для инвесторов, которые будут вкладывать в Украину".
В то же время посол Франции в Украине Изабель Дюмон в Twitter заявила, что подписание контракта "является свидетельством динамизма экономического сотрудничества Франции и Украины". "Компания Air Liquide предоставит свое ноу-хау и оборудование для строительства большой воздухоразделительной установки в Мариуполе", - добавила она.
Напомним, Президент анонсировал инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса.