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Зеленский на подписании контракта бизнеса заявил о "важном сигнале" для инвесторов

Киев • УНН

 • 11704 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии подписания инвестиционного контракта между "Метинвест Холдинг" и Air Liquide по строительству комплекса воздухоразделительной установки на мариупольском предприятии заявил, что это является важным сигналом для инвесторов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Администрации Президента.

Зеленский на подписании контракта бизнеса заявил о "важном сигнале" для инвесторов

"Это очень важное событие для Украины в целом. Это укрепит веру западного рынка в стабильность страны", - прокомментировал Президент, добавив, что "подписание контракта является важным сигналом для инвесторов, которые будут вкладывать в Украину".

В то же время посол Франции в Украине Изабель Дюмон в Twitter заявила, что подписание контракта "является свидетельством динамизма экономического сотрудничества Франции и Украины". "Компания Air Liquide предоставит свое ноу-хау и оборудование для строительства большой воздухоразделительной установки в Мариуполе", - добавила она.

Напомним, Президент анонсировал инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса.

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