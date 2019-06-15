Зеленський на підписанні контракту бізнесу заявив про "важливий сигнал" для інвесторів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський на церемонії підписання інвестиційного контракту між "Метінвест Холдинг" та Air Liquide щодо будівництва комплексу повітророзподільної установки на маріупольскому підприємстві заявив, що це є важливим сигналом для інвесторів, передає УНН із посиланням на прес-службу Адміністрації Президента.
"Це дуже важлива подія для України в цілому. Це зміцнить віру західного ринку у стабільність країни", – прокоментував Президент, додавши, що "підписання контракту є важливим сигналом для інвесторів, які вкладатимуть в Україну".
Водночас посол Франції в Україні Ізабель Дюмон у Twitter заявила, що підписання контракту "є свідченням динамізму економічного співробітництва Франції та України". "Компанія Air Liquide надасть своє ноу-хау та обладнання для будівництва великої повітророзподільної установки в Маріуполі", - додала вона.
Нагадаємо, Президент анонсував інвестиційні вливання в інфраструктуру Донбасу.