Зеленский может распустить Раду после формирования новой коалиции - БПП
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Новоизбранный президент Владимир Зеленский сможет распустить парламент даже после формирования новой коалиции в Верховной раде. Об этом заявила представитель президента в парламенте, нардеп от фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко, УНН.
"Народный фронт имел полное право выйти из коалиции. Это означает 30-дневный отсчет на создание новой коалиции. Значит ли это, что Президент Зеленский сможет все равно распустить парламент - да, это значит", - заявила Луценко.
Как сообщал УНН, "Народный фронт" хочет создать новую коалицию .
Напомним, что после выхода фракции НФ из коалиции, спикер парламента заявил о прекращении ее деятельности.
Политолог Владимир Фесенко считает, что выход "Народного Фронта" из коалиции не защищает Раду от роспуска.