Зеленський може розпустити Раду після формування нової коаліції - БПП
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Новообраний президент Володимир Зеленський зможе розпустити парламент навіть після формування нової коаліції у Верховній раді. Про це заявила представник президента в парламенті, нардеп від фракції "Блок Петра Порошенка" Ірина Луценко, УНН.
"Народний фронт мав повне право вийте з коаліції. Це означає 30-денний відлік на створення нової коаліції. Чи означає це, що Президент Зеленський зможе все рівно розпустити парламент - так, це означає", - заявила Луценко.
Як повідомляв УНН, "Народний фронт" хоче створити нову коаліцію.
Нагадаємо, що після виходу фракції НФ з коаліції, спікер парламенту заявив про припинення її діяльності.
Політолог Володимир Фесенко вважає, що вихід "Народного Фронту" з коаліції не захищає Раду від розпуску.