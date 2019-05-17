"Народний фронт" хоче створити нову коаліцію

"Нові обставини вимагають максимальної консолідації державницьких сил у парламенті. Новий президент – новий порядок денний – нова коаліція. Коаліція, яка сформована у 2014 році і діяла до сьогоднішнього дня, виконала свої завдання. За п’ять років цей парламент, уряди і українська влада у цілому провела змін у країні більше, аніж за два попередніх десятиліття. Але це вже історія. Закладено фундамент сильної і успішної України. Треба будувати далі. До цього необхідно залучити всі політичні сили державницького спрямування і новообраного Президента", - заявив він.



Бурбак закликав всі фракції державницької ідеології негайно розпочати консультації щодо підготовки нової коаліційної угоди з новим планом дій.



Нагадаємо, що після виходу фракції НФ з коаліції, спікер парламенту заявив про припинення її діяльності.



Політолог Володимир Фесенко вважає, що вихід "Народного Фронту" з коаліції не захищає Раду від розпуску.