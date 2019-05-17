"Народный фронт" хочет создать новую коалицию

"Новые обстоятельства требуют максимальной консолидации государственных сил в парламенте. Новый президент - новая повестка дня - новая коалиция. Коалиция, которая сформирована в 2014 году и действовала до сегодняшнего дня, выполнила свои задачи. За пять лет этот парламент, правительства и украинская власть в целом провели изменения в стране больше, чем за два предыдущих десятилетия. Но это уже история. Заложен фундамент сильной и успешной Украины. Надо строить дальше. К этому необходимо привлечь все политические силы государственного направления и новоизбранного Президента", - заявил он.



Бурбак призвал все фракции государственной идеологии немедленно начать консультации по подготовке нового коалиционного соглашения с новым планом действий.



Напомним, что после выхода фракции НФ из коалиции, спикер парламента заявил о прекращении ее деятельности.



Политолог Владимир Фесенко считает, что выход "Народного Фронта" из коалиции не защищает Раду от роспуска.