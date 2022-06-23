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Зеленский: мы уже удивили мир, мы точно победим

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы объединились, чтобы сделать невозможное и точно победят в развязанной россией войне – ради собственного мирного, свободного и демократического будущего. Об этом глава государства сказал во время общения со студентами канадских вузов, информирует УНН.

Цитата

“Мы уже удивили мир. Мы объединились, чтобы сделать невозможное. Мы точно победим, хотя никто не ждал. Ради собственного мирного, свободного и демократического будущего. И это будут другие времена”, — сказал президент.

Детали

Он также подчеркнул, что 22 июня является особым днем, когда украинцы вспоминают подвиг наших предков, благодаря им за жизни и возможность строить новую Украину. Это день скорби и чествования памяти жертв войны. Именно в этот день 1941 года, в 4 часов утра, нацисты начали бомбардировки Киева.

“Это были другие времена, другая оккупация, другая война, но наш дух, жажда воли, борьбы и наша цель не стали другими. И 24 февраля 2022 года года, когда так же в 4 утра на Киев и всю Украину полетели российские ракеты, мы стали на защиту своей страны. Сегодня мы боремся за будущее своих детей и внуков, за их жизнь и возможность построить новую Украину”, — добавил Зеленский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: россия сделала 24 февраля то же, что нацисты 22 июня — Зеленский

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