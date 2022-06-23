Зеленский: мы уже удивили мир, мы точно победим
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы объединились, чтобы сделать невозможное и точно победят в развязанной россией войне – ради собственного мирного, свободного и демократического будущего. Об этом глава государства сказал во время общения со студентами канадских вузов, информирует УНН.
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“Мы уже удивили мир. Мы объединились, чтобы сделать невозможное. Мы точно победим, хотя никто не ждал. Ради собственного мирного, свободного и демократического будущего. И это будут другие времена”, — сказал президент.
Детали
Он также подчеркнул, что 22 июня является особым днем, когда украинцы вспоминают подвиг наших предков, благодаря им за жизни и возможность строить новую Украину. Это день скорби и чествования памяти жертв войны. Именно в этот день 1941 года, в 4 часов утра, нацисты начали бомбардировки Киева.
“Это были другие времена, другая оккупация, другая война, но наш дух, жажда воли, борьбы и наша цель не стали другими. И 24 февраля 2022 года года, когда так же в 4 утра на Киев и всю Украину полетели российские ракеты, мы стали на защиту своей страны. Сегодня мы боремся за будущее своих детей и внуков, за их жизнь и возможность построить новую Украину”, — добавил Зеленский.
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