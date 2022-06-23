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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 25271 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 69272 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 113526 перегляди

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1 квітня, 11:39 • 165278 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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1 квітня, 10:07 • 166228 перегляди

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1 квітня, 09:22 • 145006 перегляди

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росія зробила 24 лютого те ж саме, що нацисти 22 червня - Зеленський

росія зробила 24 лютого те ж саме, що нацисти 22 червня - Зеленський

Київ • УНН

 • 104686 перегляди

КИЇВ. 23 червня. УНН. Вчинивши повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, рф зробила те саме, що гітлерівські нацисти - 22 червня 1941 року. Про це у відеозверненні сказав президент Володимир Зеленський, передає УНН.

Цитата

“22 червня, — День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни. Тієї війни. Війни, яка назавжди мала залишитися в історії XX століття і ніколи не мала повторитись. Але повторюється. Сьогодні немає дефіциту слів про те, що росія зробила 24 лютого те ж саме, що нацисти — 22 червня. Багато про це сказано. І я хочу додати тільки одне. Тоді від ранку вторгнення до поразки агресора минуло 1418 днів. Ми ж маємо звільнити нашу землю і прийти до перемоги, але швидше. Значно швидше. Це — наша національна мета, і маємо працювати на її реалізацію щоденно. Не тільки держава, а й кожен громадянин, кожна громадянка — на тому рівні, на якому це можливо”, — сказав він.

Нагадаємо

Зеленський закликав прискорити надання Україні зброї.

Українські Національні Новини

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