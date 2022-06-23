росія зробила 24 лютого те ж саме, що нацисти 22 червня - Зеленський

Цитата

“22 червня, — День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни. Тієї війни. Війни, яка назавжди мала залишитися в історії XX століття і ніколи не мала повторитись. Але повторюється. Сьогодні немає дефіциту слів про те, що росія зробила 24 лютого те ж саме, що нацисти — 22 червня. Багато про це сказано. І я хочу додати тільки одне. Тоді від ранку вторгнення до поразки агресора минуло 1418 днів. Ми ж маємо звільнити нашу землю і прийти до перемоги, але швидше. Значно швидше. Це — наша національна мета, і маємо працювати на її реалізацію щоденно. Не тільки держава, а й кожен громадянин, кожна громадянка — на тому рівні, на якому це можливо”, — сказав він.

Нагадаємо

Зеленський закликав прискорити надання Україні зброї.