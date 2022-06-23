россия сделала 24 февраля то же самое, что нацисты 22 июня – Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Совершив полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля, рф сделала то же, что гитлеровские нацисты – 22 июня 1941 года. Об этом в видеообращении сказал президент Владимир Зеленский, передает УНН.
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“22 июня, — День скорби и чествование памяти жертв войны. Той войны. Войны, которая навсегда должна остаться в истории XX века и никогда не должна повториться. Но повторяется. Сегодня нет дефицита слов о том, что россия сделала 24 февраля то то же, что нацисты — 22 июня. Много об этом сказано. И я хочу добавить только одно. Тогда с утра вторжения до поражения агрессора прошло 1418 дней. Мы же должны освободить нашу землю и прийти к победе, но скорее. Значительно быстрее. Это — наша национальная цель, и должны работать на ее реализацию ежедневно. Не только государство, а и каждый гражданин, каждая гражданка — на том уровне, на котором это возможно”, — сказал он.
Напомним
Зеленский призвал ускорить предоставление Украине оружия.