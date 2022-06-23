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13:44 • 28017 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 43221 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 45175 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 22830 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

11:23 • 56723 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 58791 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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россия сделала 24 февраля то же самое, что нацисты 22 июня – Зеленский

россия сделала 24 февраля то же самое, что нацисты 22 июня – Зеленский

Киев • УНН

 • 104685 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. Совершив полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля, рф сделала то же, что гитлеровские нацисты – 22 июня 1941 года. Об этом в видеообращении сказал президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Цитата

“22 июня, — День скорби и чествование памяти жертв войны. Той войны. Войны, которая навсегда должна остаться в истории XX века и никогда не должна повториться. Но повторяется. Сегодня нет дефицита слов о том, что россия сделала 24 февраля то то же, что нацисты — 22 июня. Много об этом сказано. И я хочу добавить только одно. Тогда с утра вторжения до поражения агрессора прошло 1418 дней. Мы же должны освободить нашу землю и прийти к победе, но скорее. Значительно быстрее. Это — наша национальная цель, и должны работать на ее реализацию ежедневно. Не только государство, а и каждый гражданин, каждая гражданка — на том уровне, на котором это возможно”, — сказал он.

Напомним

Зеленский призвал ускорить предоставление Украине оружия.

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