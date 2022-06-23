Зеленський: ми вже здивували світ, ми точно переможемо

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“Ми вже здивували світ. Ми об’єднались, щоб зробити неможливе. Ми точно переможемо, хоча ніхто не чекав. Заради власного мирного, вільного й демократичного майбутнього. І це будуть інші часи”, — сказав президент.

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Він також наголосив, що 22 червня є особливим днем, коли українці згадують подвиг наших предків, дякуючи їм за життя й можливість будувати нову Україну. Це день скорботи і вшанування пам’яті жертв війни. Саме цього дня 1941 року, о 4-й годині ранку, нацисти почали бомбардування Києва.

“Це були інші часи, інша окупація, інша війна, але наш дух, жага до волі, боротьби й наша мета не стали іншими. І 24 лютого 2022 року, коли так само о 4-й ранку на Київ і всю Україну полетіли російські ракети, ми стали на захист своєї країни. Сьогодні ми боремося за майбутнє своїх дітей та онуків, за їхнє життя й можливість збудувати нову Україну”, — додав Зеленський.

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