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Зеленський: ми вже здивували світ, ми точно переможемо

Зеленський: ми вже здивували світ, ми точно переможемо

Київ • УНН

 • 113914 перегляди

КИЇВ. 23 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що українці об’єдналися, щоб зробити неможливе і точно переможуть у розв'язаній росією війні - заради власного мирного, вільного та демократичного майбутнього. Про це глава держави сказав під час спілкування зі студентами канадських вишів, інформує УНН.

Цитата

“Ми вже здивували світ. Ми об’єднались, щоб зробити неможливе. Ми точно переможемо, хоча ніхто не чекав. Заради власного мирного, вільного й демократичного майбутнього. І це будуть інші часи”, — сказав президент.

Деталі

Він також наголосив, що 22 червня є особливим днем, коли українці згадують подвиг наших предків, дякуючи їм за життя й можливість будувати нову Україну. Це день скорботи і вшанування пам’яті жертв війни. Саме цього дня 1941 року, о 4-й годині ранку, нацисти почали бомбардування Києва.

“Це були інші часи, інша окупація, інша війна, але наш дух, жага до волі, боротьби й наша мета не стали іншими. І 24 лютого 2022 року, коли так само о 4-й ранку на Київ і всю Україну полетіли російські ракети, ми стали на захист своєї країни. Сьогодні ми боремося за майбутнє своїх дітей та онуків, за їхнє життя й можливість збудувати нову Україну”, — додав Зеленський.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: росія зробила 24 лютого те ж саме, що нацисти 22 червня — Зеленський

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