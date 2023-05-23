Зеленский: Корпус морской пехоты – завершающий компонент после ряда встреч с партнерами
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении отметил, что создание корпуса морской пехоты – завершающий компонент после ряда встреч с международными партнерами, пишет УНН.
Цитата
“Эта поездка на перевод стала завершающим компонентом после многих встреч и переговоров с партнерами, которые состоялись в эти дни и в предыдущие недели.
Главная задача нашего государства и смысла фактически каждой международной коммуникации состоит в укреплении Украины, усилении обороны.
Напомним
Зеленский посетил передовые позиции в Донецкой области и показал видео из поездки на фронт.
Также в ходе этой поездки Президент объявил, что в Украине создают корпус морской пехоты.