В Україні створюють корпус морської піхоти - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. В Україні створюють корпус морської піхоти. Про це під час поїздки на передову у Донецькій області заявив Президент України Володимир Зеленський, слова якого наводить пресслужба Глави держави, пише УНН.
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"Щодня на полі бою українська морська піхота доводить, що вона є потужною силою, яка знищує ворога, звільняє українські землі, виконує найскладніші завдання у найскладніших умовах. І нам потрібно більше такої сили. Тому відсьогодні ми значно збільшуємо потенціал морської піхоти та створюємо корпус морської піхоти", – заявив Президент.
Як розповів Зеленський, буде сформовано нові бригади, забезпечені сучасною технікою та зброєю.
Нагадаємо
Зеленський приїхав на фронт та привітав воїнів із Днем морської піхоти.