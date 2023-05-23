В Украине создают корпус морской пехоты - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. В Украине создают корпус морской пехоты. Об этом во время поездки на передовую в Донецкой области заявил Президент Украины Владимир Зеленский, слова которого приводит пресс-служба Главы государства, пишет УНН.
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"Ежедневно на поле боя украинская морская пехота доказывает, что она является мощной силой, которая уничтожает врага, освобождает украинские земли, выполняет самые сложные задачи в самых сложных условиях. И нам нужно больше такой силы. Поэтому с сегодняшнего дня мы значительно увеличиваем потенциал морской пехоты и создаем корпус морской пехоты", – заявил Президент.
Как рассказал Зеленский, будут сформированы новые бригады, обеспеченные современной техникой и оружием.
Напомним
Зеленский приехал на фронт и поздравил воинов с Днем морской пехоты.