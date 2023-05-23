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"Смуга оборони Вугледар - Мар'їнка": Зеленський показав відео з поїздки на фронт

"Смуга оборони Вугледар - Мар'їнка": Зеленський показав відео з поїздки на фронт

Київ • УНН

 • 505406 перегляди

КИЇВ. 23 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський показав у соцмережах відео з поїздки на передову у смузі оборони Вугледар - Мар'їнка у Донецькій області, пише УНН.

Цитата

"Смуга оборони Вугледар – Мар’їнка в Донецькій області. Нагородив найміцніших. Вшанували пам’ять найкращих. Хочеться побажати нашим воїнам берегти своє життя. Адже від їхнього життя залежить життя України", - написав Зеленський.

Деталі 

Пресслужба Офісу Президета повідомила, що Президент Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ у смузі оборони Вугледар – Мар’їнка в Донецькій області з нагоди Дня морської піхоти, "повертаючись із закордонного візиту".

Верховний Головнокомандувач, як зазначається, заслухав доповідь командувача морської піхоти й ОТУ "Донецьк" генерал-лейтенанта Юрія Содоля щодо поточної ситуації на цій ділянці фронту.

І поспілкувався з українськими воїнами та взяв участь в урочистостях. За словами Глави держави, з початку російської агресії військові частини й підрозділи морської піхоти надійно тримають оборону на найбільш відповідальних ділянках фронту, професійно та впевнено знищуючи загарбників.

Президент також вручив державні нагороди. Зокрема, Глава держави присвоїв звання Героя України та вручив ордени "Золота Зірка" полковнику Юрію Андрієнку та полковнику Миколі Паласу.

Володимир Зеленський також присвоїв військове звання бригадного генерала начальнику штабу – заступнику командувача морської піхоти ВМС ВСУ полковнику Олексію Андросову.

Наприкінці заходу морпіхи подарували Президенту свій прапор, пам’ятну плакетку та шеврони всіх частин морської піхоти.

Нагадаємо

Зеленський приїхав на фронт та привітав воїнів із Днем морської піхоти.

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