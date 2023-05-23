"Полоса обороны Угледар - Марьинка": Зеленский показал видео с поездки на фронт
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский показал в соцсетях видео с поездки на передовую в полосе обороны Угледар - Марьинка в Донецкой области, пишет УНН.
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"Полоса обороны Угледар – Марьинка в Донецкой области. Наградил самых крепких. Почтили память самых лучших. Хочется пожелать нашим воинам беречь свою жизнь. Ведь от их жизни зависит жизнь Украины", - написал Зеленский.
Детали
Пресс-служба Офиса Президета сообщила, что Президент Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в полосе обороны Угледар – Марьинка в Донецкой области по случаю Дня морской пехоты, "возвращаясь из зарубежного визита".
Верховный Главнокомандующий, как отмечается, заслушал доклад командующего морской пехотой и ОТГ "Донецк" генерал-лейтенанта Юрия Содоля о текущей ситуации на этом участке фронта.
И пообщался с украинскими воинами и принял участие в торжествах. По словам Главы государства, с начала российской агрессии воинские части и подразделения морской пехоты надежно держат оборону на наиболее ответственных участках фронта, профессионально и уверенно уничтожая захватчиков.
Президент также вручил государственные награды. В частности, Глава государства присвоил звание Героя Украины и вручил ордена "Золотая Звезда" полковнику Юрию Андриенко и полковнику Николаю Паласу.
Владимир Зеленский также присвоил воинское звание бригадного генерала начальнику штаба – заместителю командующего морской пехоты ВМС ВСУ полковнику Алексею Андросову.
В конце мероприятия морпехи подарили Президенту свой флаг, памятную плакетку и шевроны всех частей морской пехоты.
Напомним
Зеленский приехал на фронт и поздравил воинов с Днем морской пехоты.